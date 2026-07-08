Aus Spiel wurde Ernst: Hubschrauber bringt Siebenjährige ins Spital

Beim Spielen im Garten kam ene Siebenjährige im Bezirk Braunau in eine missliche Lage: Das Mädchen blieb mit ihrem Bein in einer alten Kabeltrommel stecken. Die Feuerwehr musste sie in einer aufwendigen Aktion befreien.

Ein siebenjähriges Mädchen aus dem Bezirk Braunau (Oberösterreich) spielte am Dienstagabend im Garten des Anwesens ihrer Eltern. Das Mädchen kletterte auf ein als Hundeliegeplattform dienendes, etwa ein Meter hohes Holzgestell, bei dem es sich um eine alte Kabeltrommel für in das Erdreich zu verlegende Kabel oder Schläuche handelt. Beim Spielen auf der Hundeplattform stieg die Siebenjährige unbeabsichtigt mit dem linken Fuß in ein Loch der liegenden Kabeltrommelfläche, worauf sie mit dem Fuß durch das Loch fiel und oberhalb des Knies stecken blieb.

Siebenjährige ins Krankenhaus geflogen

Nachdem sich das Mädchen nicht selbst befreien konnte, verständigte die 45-jährige Mutter sofort die Feuerwehr, welche das Mädchen in einer langwierigen Bergeaktion, durch Herausschneiden einer größeren Holzscheibe, vorerst aus der misslichen Lage befreien konnte. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde die Siebenjährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.