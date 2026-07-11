Crash mit drei Autos: Zwei Verletzte, Kinder kommen mit Schrecken davon

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Samstag in Freistadt (Oberösterreich) ereignet. Zwei Lenker wurden leicht verletzt, zwei Kinder auf der Rückbank eines Fahrzeugs blieben glücklicherweise unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen kam es am 11 Juli. 2026 gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Freistadt. Eine 66-jährige Deutsche aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit ihrem Wagen auf der B125 von Norden kommend in Richtung Zentrum. Beim Feuerwehrhaus verringerte sie die Geschwindigkeit aufgrund eines vor ihr einbiegenden Fahrzeuges.

Zwei Lenker leicht verletzt

Ein hinter ihr fahrender 37-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt brachte sein Auto ebenso zum Stillstand. Wiederum dahinter kam ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt. Er prallte gegen das Heck des 37-Jährigen. Dessen Auto wurde auf jenes der 66-Jährigen geschoben. Sowohl der 49-Jährige als auch der 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Kinder, sieben und zehn Jahre alt, auf der Rückbank des 49-Jährigen blieben glücklicherweise unverletzt.