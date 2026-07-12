Elektroschocks, Todesdrohungen und Raub: 13-Jähriger wurde monatelang erpresst

Ein 13-Jähriger aus Linz (Oberösterreich) soll über Monate hinweg massiv bedroht, erpresst und beraubt worden sein. Die Polizei konnte zwei 15-Jährige festnehmen, gegen einen weiteren Jugendlichen wird ebenfalls ermittelt.

Ermittler des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Linz haben eine Serie schwerer Erpressungsdelikte zum Nachteil eines 13-jährigen Burschen aufgeklärt. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden zwei 15-Jährige festgenommen. Ein weiterer Jugendlicher wird ebenfalls beschuldigt.

Opfer über Monate massiv eingeschüchtert

Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige des 13-Jährigen. Nach seinen Angaben soll er über einen Zeitraum von rund fünf Monaten immer wieder gezwungen worden sein, Bargeld und Wertgegenstände herauszugeben. Um den Druck aufrechtzuerhalten, sollen ihn die Täter unter anderem mit dem Tod bedroht haben. Nach Angaben der Polizei eskalierte die Gewalt mehrfach. Dem Jugendlichen soll eine Machete an den Hals gehalten worden sein. Außerdem soll er mit Elektroschocks verletzt worden sein. Aus Angst vor weiteren Übergriffen habe das Opfer den Forderungen der mutmaßlichen Täter wiederholt nachgegeben.

Zwei 15-Jährige festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten zunächst einen 15-jährigen Afghanen aus Wels als Tatverdächtigen ausforschen. Die weiteren Erhebungen führten schließlich zu einem 15-jährigen Syrer aus Linz, der als mutmaßlicher Hauptbeschuldigter gilt. Nach richterlicher Anordnung wurde der Jugendliche am 9. Juli festgenommen. Laut Polizei zeigte er sich unmittelbar nach seiner Festnahme geständig und wurde zunächst in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Noch am selben Tag nahmen die Ermittler auch den zweiten 15-Jährigen fest, der in die Justizanstalt Wels eingeliefert wurde.

Auch Raub und Diebstahl geklärt

Im Zuge der Ermittlungen konnten den Beschuldigten laut Polizei auch ein Raub sowie ein Diebstahl zugeordnet werden. Gemeinsam mit einem 16-jährigen Linzer sollen die beiden 15-Jährigen den 13-Jährigen am 5. Juli überfallen haben. Nachdem ein weiterer Erpressungsversuch am Linzer Grünmarkt erfolglos geblieben sein soll, gingen die Jugendlichen laut den Ermittlungen gemeinsam mit dem Opfer zu dessen Wohnadresse. Dort soll der 16-Jährige den 13-Jährigen mehrfach geschlagen und ihn, als dieser zu Boden ging, zusätzlich getreten haben. Anschließend sei der Jugendliche aufgefordert worden, Bargeld aus der Wohnung seiner Eltern zu holen. Da kein Geld vorhanden gewesen sei, habe er aus Angst schließlich drei Parfüms an die Täter übergeben.

Ermittlungen gegen 16-Jährigen laufen

Ob der 16-jährige Linzer auch an den über Monate andauernden Erpressungen beteiligt war, ist laut Polizei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen ihn wird Anzeige erstattet. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.