Suchaktion mit Happy End: Vermisster Heimbewohner aufgefunden

Ein 87-jähriger Heimbewohner galt am Montagnachmittag im Bezirk Wels-Land als vermisst. Eine Suchaktion von Polizei und Feuerwehr führte wenig später zum glücklichen Ende: Der Mann wurde wohlbehalten gefunden.

Eine Betreuungseinrichtung im Bezirk Wels-Land meldete am 13. Juli 2026 gegen 15.35 Uhr bei der Polizei die Abgängigkeit eines 87-jährigen Bewohners. Daraufhin wurde seitens der Polizei und Feuerwehr eine Suchaktion veranlasst. Der Mann konnte schließlich gegen 17.30 Uhr am Fuße des Reinberges wohlbehalten aufgefunden und in das Pflegeheim zurückgebracht werden.