Tödliche Kollision mit Alko-Lenker: Motorradfahrer (56) verstorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esternberg (Bezirk Schärding) ist ein 56-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach einer Kollision mit einem Pkw erlag der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er kurz nach der Einlieferung in das Klinikum Passau verstarb.

Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er kurz nach der Einlieferung in das Klinikum Passau verstarb.

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) lenkte sein Motorrad am Nachmittag des 16. Juli 2026 auf der Münzkirchner Straße L1165 von Vichtenstein kommend Richtung Münzkirchen. Zur selben Zeit war ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem PKW in diesem Bereich in der Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Aug, Gemeinde Esternberg, zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Motorradlenker stirbt bei Kollision, Autofahrer war alkoholisiert

Der 56-Jährige wurde dabei vom Motorrad gegen eine Gartenmauer geschleudert. Mehrere Augenzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er kurz nach der Einlieferung in das Klinikum Passau verstarb. Ein bei dem 36-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.