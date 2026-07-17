Defekt an der Oberleitung legt Weststrecke lahm: Massive Einschränkungen im Zugverkehr

Ein Oberleitungsschaden und ein beschädigtes Stellwerk sorgen seit Donnerstagabend für massive Probleme auf der Weststrecke. Fern- und Nahverkehr sind betroffen, die ÖBB haben ein Notfahrprogramm eingerichtet.

Seit Donnerstagabend kommt es auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr.

Seit Donnerstagabend kommt es auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr.

Seit Donnerstagabend kommt es auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr. Grund dafür sind ein Oberleitungsschaden und ein beschädigtes Stellwerk. Derzeit sind in dem Abschnitt statt vier nur zwei Gleise eingeschränkt befahrbar.

Tickets werden anerkannt

Besonders betroffen ist der Fernverkehr. Die ÖBB haben deshalb ein Notfahrprogramm eingerichtet. Railjet-Express-Züge verkehren weiterhin, Intercity-Züge enden jedoch bereits in St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof. Die Westbahn fährt stündlich und hält zusätzlich in St. Valentin, damit ÖBB-Fahrgäste umsteigen können. Zwischen St. Valentin und Wels werden Tickets von ÖBB und Westbahn gegenseitig anerkannt.

Ersatzbusse im Einsatz

Auch im Nahverkehr kommt es zu Einschränkungen. Zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof sind Ersatzbusse im Einsatz, deren Anzahl am Freitag erhöht wurde. Im Güterverkehr werden betroffene Züge angehalten oder – sofern möglich – großräumig umgeleitet. Die ÖBB arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Behebung der Schäden. Wann die Strecke wieder vollständig freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 09:05 Uhr aktualisiert