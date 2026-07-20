Zwei Todesopfer, drei Schwerstverletzte bei Horror-Crash auf B148

Auf der B148 in Oberösterreich hat sich Sonntagnachmittag, am 19. Juli 2026 gegen 16.55 Uhr, ein schrecklicher Unfall ereignet. Zwei Menschen sind verstorben, mehrere weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam es auf der B148 im Ortsgebiet von Elling (Gemeinde Weng im Innkreis, Bezirk Braunau, Oberösterreich) zu einem schrecklichen Unfall. Die Autos einer 57-jährigen Ungarin und eines 56-jährigen Spaniers sind frontal kollidiert, beide Fahrer sind noch an Ort und Stelle verstorben, berichtet die Polizei. Im Auto des Spaniers waren noch dessen 52-jährige Ehefrau und seine beiden Kinder (14 und 11 Jahre alt). Alle drei wurden schwerst verletzt und mussten von drei Hubschraubern in die Krankenhäuser nach Ried, Passau und Salzburg geflogen werden.

©Freiwillige Feuerwehr Mining | Die beiden Unfallautos… ©Freiwillige Feuerwehr Mining | …wurden schwerst beschädigt.

Unfall im Rückstau mit Polizeiauto

Eine Polizeistreife, die mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Unfallort unterwegs war, hatte im Rückstau ebenfalls einen Unfall. Man krachte mit einem plötzlich wendenden Auto aus der Slowakei zusammen. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden verletzt.