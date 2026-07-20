Erfolgreich reanimiert: Junger Motorradfahrer (20) frontal in Strommasten gekracht

Ein 20-jähriger Motorradfahrer war im Gemeindegebiet von Mehrnbach (Bezirk Ried, Oberösterreich) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Strommasten kollidierte. Er musste reanimiert werden.

Der heftige Unfall ereignete sich Sonntagnachmittag, am 19. Juli 2026 gegen 16.55 Uhr, das Motorrad des jungen Oberösterreichers war laut Polizei nicht zum Verkehr zugelassen. Aus bisher unbekannter Ursache ist er in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und frontal mit dem dortigen Strommasten kollidiert. Der 20-Jährige wurde bei dem schweren Unfall vom Fahrzeug geschleudert und hat sich daraufhin mehrfach überschlagen. Er erlitt schwere Verletzungen und musste von Ersthelfern reanimiert werden. Nach erfolgreicher Reanimation durch Rettung und Notarzt wurde er vom Hubschrauber in den Neuromed Campus nach Linz geflogen.