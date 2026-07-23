Schwerer Crash mit drei Autos: Zwei Frauen verletzt

Heftiger Crash am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich: Nach einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto geriet eine Lenkerin auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen weiteren Pkw.

Am Donnerstagnachmittag (23. Juli 2026) kam es im Gemeindegebiet von Peuerbach (Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich) zu einem schweren Unfall, bei dem drei Autos beteiligt waren. Die Polizei schildert den Ablauf wie folgt: Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war kurz vor 16 Uhr auf der L1517 unterwegs. Dabei fuhr sie von Peuerbach kommend in Richtung Neukirchen am Walde. Zur selben Zeit lenkte ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen sein Auto auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Peuerbach. Im Kreuzungsbereich mit der Gemeindestraße Tiefer Weg bog er nach links ab.

Zuerst seitlich gegen Auto, dann Frontalcrash

Und dann passierte es: Die entgegenkommende 48-Jährige versuchte noch, auszuweichen, prallte jedoch seitlich gegen das Heck des Autos des 46-Jährigen. Doch das war nicht alles: Sie geriet nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem nachkommenden Pkw einer 65-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen.

Beide Frauen verletzt

Das Auto der 65-Jährigen wurde von der Fahrbahn geschleudert und blieb schließlich in einer Böschung neben der Straße stehen. Das Auto der 48-Jährigen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung bzw. dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Der 46-Jährige blieb unverletzt.