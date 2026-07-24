Mann in Lebensgefahr: Radfahrer mehrere Meter von Traktor mitgeschleift

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwertberg ist am Freitag ein 68-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einen Traktor und dessen Anhänger.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 24. Juli 2026 gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Schwertberg (Oberösterreich). Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit seinem Traktor samt Anhänger auf der L1416 Richtung Winden. Gleichzeitig fuhr ein 68-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Perg in dieselbe Richtung. Laut Angaben des 24-Jährigen fuhr der Radfahrer zunächst auf der Fahrbahn und wechselte dann auf den Gehsteig – vermutlich um dem Traktor im Bereich der Fahrbahnverengung Platz zu machen. Der 24-Jährige fuhr dann am Radfahrer vorbei und das Unglück nahm seinen Lauf.

Radfahrer geriet zwischen Traktor und Anhänger: 68-Jähriger in Lebensgefahr

Als sie auf selber Höhe waren, stürzte der 68-Jährige aus unklarer Ursache und geriet zwischen Traktor und Anhänger. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift, ehe der 24-Jährige sein Gespann zum Stillstand brachte. Der 68-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.