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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
Der 68-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.
Schwertberg
24/07/2026
Schwerer Unfall

Mann in Lebensgefahr: Radfahrer mehrere Meter von Traktor mitgeschleift

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwertberg ist am Freitag ein 68-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einen Traktor und dessen Anhänger.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 24. Juli 2026 gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Schwertberg (Oberösterreich). Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit seinem Traktor samt Anhänger auf der L1416 Richtung Winden. Gleichzeitig fuhr ein 68-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Perg in dieselbe Richtung. Laut Angaben des 24-Jährigen fuhr der Radfahrer zunächst auf der Fahrbahn und wechselte dann auf den Gehsteig – vermutlich um dem Traktor im Bereich der Fahrbahnverengung Platz zu machen. Der 24-Jährige fuhr dann am Radfahrer vorbei und das Unglück nahm seinen Lauf.

Radfahrer geriet zwischen Traktor und Anhänger: 68-Jähriger in Lebensgefahr

Als sie auf selber Höhe waren, stürzte der 68-Jährige aus unklarer Ursache und geriet zwischen Traktor und Anhänger. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift, ehe der 24-Jährige sein Gespann zum Stillstand brachte. Der 68-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

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