Tragischer Motorradunfall: Vater stirbt vor Augen des Sohnes

Tragischer Verkehrsunfall in Oberösterreich: Ein 41-jähriger Motorradfahrer kam am Samstag auf der B138 zu Sturz und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am 25. Juli 2026 ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der B138 im Gemeindegebiet von Klaus (Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich) ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 41-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war mit seinem Motorrad auf der B138 unterwegs. Hinter ihm fuhr sein 20-jähriger Sohn, ebenfalls mit einem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 41-Jährige in einer Rechtskurve zu Sturz und prallte gegen den entgegenkommenden PKW einer 83-jährigen Lenkerin aus Linz, die trotz eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Motorradfahrer (41) verstarb noch an der Unfallstelle

Der Motorradlenker erlitt durch den heftigen Aufprall schwerste Verletzungen. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der 41-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz standen insgesamt fünf Polizeistreifen, der Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz, die Feuerwehr sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Die B138 war für die Dauer von rund zweieinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.