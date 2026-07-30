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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto und einen Gastgarten.
Die Gäste eines Cafés in Laakirchen erlebten am Donnerstag einen Schockmoment.
Laakirchen
30/07/2026
Polizei sucht Zeugen

Schock: Auto rast auf Cafe zu, Gäste flüchten in Panik

Schock in einer Café-Lounge in Oberösterreich: Nach heftigen Drohungen sollen zwei Männer mit ihrem Auto direkt auf die Gäste zugefahren sein. Mehrere Menschen konnten sich nur mit einem Sprung retten.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Was ein gemütlicher Sommerabend in einer Café-Lounge in Oberösterreich hätte werden sollen, endete für zahlreiche Gäste mit einem Schockerlebnis. Wie die Polizei berichtet, sollen zwei Männer Besucher eines Lokals in Laakirchen (Bezirk Gmunden) in Angst und Schrecken versetzt zu haben.

Auf Drohungen folgte nächste Aktion

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 16. Juli gegen 23.45 Uhr. Ein 43-Jähriger und ein 62-Jähriger, beide aus dem Bezirk Gmunden, sollen Mitarbeiter und Gäste des Lokals zunächst gefährlich bedroht haben. Doch das war erst der Anfang: Wenige Minuten später rasten sie mit einem grauen Auto mit hoher Geschwindigkeit auf die Gäste zu.

Gäste mussten zur Seite springen

Mehrere Personen konnten sich laut Polizei nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. „Die Gäste verließen daraufhin aus Panik die Örtlichkeit“, schildert die Polizei. Die Polizeiinspektion Laakirchen bittet nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst betroffen waren, sich unter der Telefonnummer 059133 4107 zu melden. Die Ermittlungen laufen.

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