Trotz Reanimation: Für 83-jährigen Rennradfahrer kam jede Hilfe zu spät

Eine Ärztin und ein Sanitäter kämpften sofort um sein Leben. Doch für den 83-jährigen Rennradfahrer kam nach dem Zusammenstoß jede Hilfe zu spät.

Ein 83-jähriger Rennradfahrer kollidierte beim Abbiegen in Wartberg an der Krems mit einem Pritschenwagen. Trotz sofortiger Hilfe starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein 83-jähriger Rennradfahrer kollidierte beim Abbiegen in Wartberg an der Krems mit einem Pritschenwagen. Trotz sofortiger Hilfe starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am 30. Juli 2026 gegen 11.25 Uhr im Bereich Diepersdorf. Ein 83-Jähriger aus Steyr war mit seinem Rennrad auf der L1334 Guntendorfer Straße unterwegs. Er wollte links in die Wartberger Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pritschenwagen. Am Steuer des Pritschenwagens saß ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf. Er war mit einem Anhänger unterwegs. Der Mann fuhr auf der Wartberger Straße von Wartberg kommend in Richtung Pfarrkirchen. Im Kreuzungsbereich stießen das Fahrzeug und der Rennradfahrer zusammen.

Sofortige Hilfe

Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin und ein Sanitäter begannen sofort mit der Reanimation. Trotz ihrer Bemühungen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Lenker unter Schock

Der 25-jährige Lenker wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte jedoch mit: „Der 25-Jährige blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock“.