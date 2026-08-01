Tempo 154 in 70er-Zone: Auto vorläufig beschlagnahmt

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 23-Jähriger am Freitagabend auf der Salzburger Straße in Linz unterwegs. Die Fahrt mit 154 km/h hatte für ihn sofortige Folgen.

Mit 154 statt erlaubten 70 km/h war ein 23-Jähriger auf der Salzburger Straße in Linz unterwegs. Die Polizei nahm ihm vorläufig Führerschein und Auto ab.

Mit 154 statt erlaubten 70 km/h war ein 23-Jähriger auf der Salzburger Straße in Linz unterwegs. Die Polizei nahm ihm vorläufig Führerschein und Auto ab.

Eine Polizeistreife führte am Freitag, dem 31. Juli, gegen 22.30 Uhr Lasermessungen in Linz durch. Kontrolliert wurde der Verkehr auf der Salzburger Straße. In diesem Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Dabei geriet ein stadtauswärts fahrender Wagen ins Visier der Beamten. Am Steuer saß ein 23-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz. Die Polizei maß bei seinem Wagen eine Geschwindigkeit von 154 km/h. Damit war der Lenker mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Statt bei 70 lag sein Tempo um 84 km/h über dem Limit.

Fahrt vorerst vorbei

Die rasante Fahrt war damit auf einen Schlag beendet. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen des 23-Jährigen vorläufig. Das Auto durfte somit nicht weiterfahren. Auch den Führerschein musste der Linzer vorläufig abgeben.