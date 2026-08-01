1,66 Promille: 19-Jähriger kracht gegen Baum und Gedenkstein

In Walding im Bezirk Urfahr-Umgebung endete eine Fahrt auf der B131 mit einem folgenschweren Aufprall: Ein 19-Jähriger kam von der Straße ab. Der Alkotest ergab 1,66 Promille.

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer blickt auf der B131 aufs Handy, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum und einem Gedenkstein. Der Alkotest ergibt 1,66 Promille.

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer blickt auf der B131 aufs Handy, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum und einem Gedenkstein. Der Alkotest ergibt 1,66 Promille.

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer war am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 20.20 Uhr unterwegs. Er fuhr mit seinem Wagen von Goldwörth kommend in Richtung Ottensheim. Im Gemeindegebiet von Walding blickte er laut eigenen Angaben während der Fahrt auf sein Mobiltelefon. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Abkommen von der Straße kollidierte der Wagen mit einem Baum und einem Gedenkstein. Betroffen waren damit gleich zwei Hindernisse neben der Fahrbahn. Der Anprall war so wuchtig, dass der Gedenkstein einige Meter weit geschleudert wurde. Er landete in einem Feld.

Verletzt im Spital

Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Wie schwer diese waren, stand zunächst nicht fest. Nach der Erstversorgung wurde der junge Lenker ins Kepler Universitätsklinikum eingeliefert. Dort wurde er weiter medizinisch versorgt. Beim 19-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Polizei nahm dem Probeführerscheinbesitzer den Führerschein vorläufig ab.