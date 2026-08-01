Starker Sturm in Wels: Laterne trifft 74-jährigen Gast

Am Freitag, dem 31. Juli 2026, wurden gegen 20.45 Uhr zwei Polizeistreifen zu einem Gasthaus am Grünbachplatz gerufen. Zunächst hieß es, ein Gast sei von einem umstürzenden Baum verletzt worden. Die Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg zu dem Lokal. Vor Ort zeigte sich, wie es zu dem Unfall gekommen war. Im Gastgarten herrschte zu diesem Zeitpunkt starker Sturm. Dadurch stürzte ein Baum um. Der Baum riss dabei auch eine Laterne herunter. Genau diese Laterne traf einen Gast, der im Garten saß. „Dadurch wurde eine Laterne heruntergerissen und diese traf einen dort sitzenden 74-jährigen Gast aus Wels“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der 74-Jährige wurde noch vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte man ihn in das Klinikum Wels.