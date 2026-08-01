Raubversuch: 69-Jährige hält Tasche fest – Täter flüchten ohne Beute

In der Linzer Figulystraße wollten zwei Männer einer 69-Jährigen die Handtasche entreißen. Die Frau hielt sie fest und kam zu Sturz. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Zwei Männer wollten einer 69-Jährigen in Linz die Handtasche entreißen. Die Frau hielt dagegen, stürzte und musste ins Spital - die Täter entkamen ohne Beute.

Zwei Männer wollten einer 69-Jährigen in Linz die Handtasche entreißen. Die Frau hielt dagegen, stürzte und musste ins Spital - die Täter entkamen ohne Beute.

Eine 69-jährige Frau war am Samstag, dem 1. August 2026, gegen 7.30 Uhr in der Figulystraße in Linz unterwegs. Dort sprachen sie zwei ihr unbekannte Männer an. Die beiden fragten nach der Uhrzeit. Die Frau antwortete auf die Frage. Daraufhin griff einer der Männer plötzlich nach ihrer Handtasche. Er versuchte, der 69-Jährigen die Tasche zu entreißen. Die Frau hielt sie jedoch fest und kam dabei zu Sturz. Den Tätern gelang es nicht, die Handtasche an sich zu bringen.

Flucht ohne Beute

Beide Männer flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Nach dem Sturz wurde die 69-Jährige zur Behandlung in das Kepler Uniklinikum gebracht. In der Folge wurde sofort nach den Verdächtigen gefahndet. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Beschreibung der Täter

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich veröffentlichte eine Beschreibung der beiden Männer. Demnach waren beide zwischen 25 und 30 Jahre alt. Zum Aussehen, zur Kleidung und zur Sprache heißt es: „Beide hatten dunkle Haare und keinen Bart, zwischen 25 und 30 Jahre alt, waren dunkel bekleidet, einer trug ein dunkles Gilet, hatten einen ausländischen Akzent“. Für die 69-Jährige waren die beiden Männer unbekannt.