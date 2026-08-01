Alarmstufe 3: Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen Waldbrand

Ein Wiesenbrand hat sich am Samstagnachmittag in Tragwein zu einem größeren Waldbrand entwickelt. 16 Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber kämpfen derzeit gegen die Flammen und versuchen eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Kurz vor 15 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. In weiterer Folge erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe auf Stufe drei.

Kurz vor 15 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. In weiterer Folge erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe auf Stufe drei.

Ein Waldbrand hält seit Samstagnachmittag die Einsatzkräfte in Tragwein (Bezirk Freistadt in Oberösterreich) in Atem. Das Feuer war zunächst als Wiesenbrand gemeldet worden, griff aufgrund der Trockenheit und des Windes jedoch rasch auf ein angrenzendes Waldgebiet über

Alarmstufe 3 bei Waldbrand in Oberösterreich

Kurz vor 15 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. In weiterer Folge erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe auf Stufe drei – die höchste Alarmstufe in Oberösterreich. Mittlerweile stehen 19 Feuerwehren im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte aus der Luft von einem Polizeihubschrauber. Zudem helfen Anrainer mit Güllefässern bei den Löscharbeiten. Wie groß die betroffene Fläche ist und wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 18:00 Uhr aktualisiert