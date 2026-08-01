Schwerer Forstunfall: Mann eingeklemmt, Schwiegersohn schlägt Alarm

Ein 48-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei Forstarbeiten im Bezirk Grieskirchen schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einem zurückfedernden Baum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) führte am 1. August 2026 gegen 15:10 Uhr gemeinsam mit seinem 22-jährigen Schwiegersohn in einer steilen Böschung Forstarbeiten durch. Als der 48-Jährige einen durch den gestrigen Sturm entwurzelten Baum mit der Motorsäge etwa einen Meter oberhalb des Wurzelstockes durchschnitt, federte dieser zurück und klemmte den linken Fuß des Mannes ein.

Mann bei Forstunfall schwer verletzt

Der Schwiegersohn leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 48-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.