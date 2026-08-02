Alko-Sturz in Kurve: 19-Jähriger hatte keinen Führerschein

Ein 19-Jähriger kam am Samstagabend mit einem nicht zugelassenen Motorrad von der Straße ab. Der Mann hatte keinen Führerschein, dafür aber 2,48 Promille im Blut.

Ein schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat sich am Samstagabend, dem 1. August 2026, im Bezirk Rohrbach (OÖ) ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk gegen 20.10 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad auf der L1516 im Gemeindegebiet von St. Peter am Wimberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ersthelferin befreite Eingeklemmten

Durch den Sturz wurde der 19-Jährige unter dem Motorrad eingeklemmt. Eine Ersthelferin konnte den Verunfallten aus seiner Notlage befreien. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte von der Rettung unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 2,48 Promille. Zudem besaß der Mann keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad.