Nach Alarmstufe 3: Waldbrand unter Kontrolle
Das Übergreifen des Waldbrandes in Tragwein wurde verhindert. Am Sonntag stehen die Feuerwehren weiterhin im Einsatz, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Tragwein (OÖ) gibt es nun positive Nachrichten: Der Großbrand konnte erfolgreich eingedämmt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden, das geht aus mehreren Medien hervor. Insgesamt standen 19 Feuerwehren unter der höchsten Alarmstufe 3 im Löscheinsatz. Das Feuer, das zunächst als kleiner Wiesenbrand gemeldet worden war, hatte sich wegen der Trockenheit und des Windes rasch auf ein angrenzendes Waldgebiet ausgedehnt. Wir haben berichtet: Alarmstufe 3: Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen Waldbrand. Am heutigen Sonntag sind weiterhin Feuerwehrkräfte vor Ort, um Glutnester zu kontrollieren und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, heißt es.