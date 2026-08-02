Nach Alarmstufe 3: Waldbrand unter Kontrolle

Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Tragwein (OÖ) gibt es nun positive Nachrichten: Der Großbrand konnte erfolgreich eingedämmt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden, das geht aus mehreren Medien hervor. Insgesamt standen 19 Feuerwehren unter der höchsten Alarmstufe 3 im Löscheinsatz. Das Feuer, das zunächst als kleiner Wiesenbrand gemeldet worden war, hatte sich wegen der Trockenheit und des Windes rasch auf ein angrenzendes Waldgebiet ausgedehnt. Wir haben berichtet: Alarmstufe 3: Zahlreiche Feuerwehren bekämpfen Waldbrand. Am heutigen Sonntag sind weiterhin Feuerwehrkräfte vor Ort, um Glutnester zu kontrollieren und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, heißt es.