Nach Seefest: 23-Jähriger mit Baseballschläger niedergeprügelt

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 23-jähriger Salzburger nach dem Seefest in Mondsee (OÖ) von einer Tätergruppe aufgelauert und mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf den 2. August 2026 kam es im Umfeld des Seefestes in Mondsee zu einer Gewalttat. Ein 23-jähriger Salzburger war bereits während der Veranstaltung auf dem Festgelände von etwa fünf Unbekannten verbal belästigt worden. Nach Ende des Festes gegen 3.25 Uhr lauerten die Täter dem jungen Mann auf einem rund 200 Meter entfernten Parkplatz auf.

Ins Krankenhaus gebracht

Dort attackierte die Gruppe den 23-Jährigen – unter anderem mit einem Baseballschläger. Der Salzburger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer flüchteten in Richtung Ortszentrum Mondsee. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059133 / 4167 entgegen.