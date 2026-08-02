Betrunkener 20-Jähriger warf Flaschen auf Straße und rastete aus

Ein betrunkener 20-Jähriger sorgte am Samstagabend im Ortszentrum von Bad Schallerbach für einen Polizeieinsatz. Nachdem er Flaschen auf Fahrbahn und Gehsteig warf und Beamte beschimpfte, klickten die Handschellen.

Am Abend des 1. August 2026 ging bei der Polizei eine Anzeige wegen eines Ordnungsstörers im Ortszentrum von Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen/OÖ) ein. Ein Mann saß im Bereich der Linzer Straße auf einer Mauer und warf mehrere Glasflaschen auf den angrenzenden Gehsteig sowie die Fahrbahn.

Merklich alkoholisiert

Als die Streife vor Ort eintraf, lagen die zerbrochenen Flaschen bereits auf der Straße. Direkt im Nahbereich stießen die Beamten auf einen merklich alkoholisierten 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Grieskirchen, der lautstark Kraftausdrücke umherrief. Auch nach mehrfacher Aufforderung der Polizisten stellte der junge Mann sein Verhalten nicht ein, sondern attackierte die Einsatzkräfte weiterhin verbal. Nach Verstreichen mehrerer Abmahnungen: Der 20-Jährige wurde vor Ort festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.