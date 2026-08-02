Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: BMI / Pachauer & Canva
Bild auf 5min.at zeigt im Hintergrund zwei Polizisten, die einen Mann festnehmen, im Vordergrund ist eine Hand mit zerbrochener Glasflasche zu sehen.
Ein 20-Jähriger warf im Ortszentrum von Bad Schallerbach Flaschen auf die Straße.
Bad Schallerbach
02/08/2026
Am Abend

Betrunkener 20-Jähriger warf Flaschen auf Straße und rastete aus

Ein betrunkener 20-Jähriger sorgte am Samstagabend im Ortszentrum von Bad Schallerbach für einen Polizeieinsatz. Nachdem er Flaschen auf Fahrbahn und Gehsteig warf und Beamte beschimpfte, klickten die Handschellen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Abend des 1. August 2026 ging bei der Polizei eine Anzeige wegen eines Ordnungsstörers im Ortszentrum von Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen/OÖ) ein. Ein Mann saß im Bereich der Linzer Straße auf einer Mauer und warf mehrere Glasflaschen auf den angrenzenden Gehsteig sowie die Fahrbahn.

Merklich alkoholisiert

Als die Streife vor Ort eintraf, lagen die zerbrochenen Flaschen bereits auf der Straße. Direkt im Nahbereich stießen die Beamten auf einen merklich alkoholisierten 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Grieskirchen, der lautstark Kraftausdrücke umherrief. Auch nach mehrfacher Aufforderung der Polizisten stellte der junge Mann sein Verhalten nicht ein, sondern attackierte die Einsatzkräfte weiterhin verbal. Nach Verstreichen mehrerer Abmahnungen: Der 20-Jährige wurde vor Ort festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at