31-Jähriger verletzte zwei Polizisten bei Festnahme

Ein gerichtlicher Festnahmebefehl im Bezirk Perg (OÖ) endete am Samstagnachmittag nicht wie geplant: Ein 31-Jähriger wehrte sich so massiv gegen seine Festnahme, dass zwei Polizisten verletzt wurden.

Am Nachmittag des 1. August 2026 sollte im Bezirk Perg eine gerichtliche Festnahmeanordnung vollzogen werden. Als zwei Polizeibeamte gegen 16.10 Uhr an der Wohnadresse eines 31-jährigen Mannes eintrafen, um ihn festzunehmen, eskalierte die Situation. Der Mann leistete von der ersten Sekunde an Gegenwehr und wendete Gewalt gegen die Polizisten an.

Versuchte sich loszureißen

Den Einsatzkräften gelang es erst unter Anwendung von Körperkraft, den Randalierer zu Boden zu bringen. Doch auch dort versuchte er sich weiterhin loszureißen. Erst als weitere Polizeistreifen als Verstärkung vor Ort eintrafen, konnte der 31-Jährige schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Polizeibeamten wurden verletzt. Der Festgenommene wurde direkt in die Justizanstalt eingeliefert.