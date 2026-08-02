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Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Alle drei Radfahrer werden angezeigt.
Kirchberg-Thening
02/08/2026
Alkoholisiert

Drei Männer alkoholisiert: Fahrradtour endet mit Unfall und Polizeieinsatz

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Samstagabend im Bezirk Linz-Land bei einer Fahrradtour gestürzt und verletzt worden. Auch seine beiden Begleiter standen laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Am 1. August 2026 kam ein Radfahrer im Gemeindegebiet von Kirchberg-Thening (Oberösterreich) zu Sturz. Der 53-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 19.30 Uhr im Zuge einer Radtour auf der Paukenstraße unterwegs. Dabei begleiteten ihn zwei ebenfalls 53-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde der Verunfallte bereits von der Rettung erstversorgt. Da die Polizisten während der Unfallaufnahme bei seinen beiden Begleitern Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, forderten sie beide zu einem Alkotest auf. Die Messungen ergaben Werte von 1,42 beziehungsweise 1,88 Promille. Der Verunfallte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Alle drei Radfahrer werden angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert
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