23-Jähriger lag regungslos im Bett: Junger Mann reanimiert

Ein 23-Jähriger hat am Sonntag im Bezirk Kirchdorf einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Dank des raschen Eingreifens von Ersthelfer, Polizei und Rettung konnte der junge Mann erfolgreich reanimiert und ins Krankenhaus gebrach

Im Haus konnte ein 23-Jähriger im Bett liegend vorgefunden werden, bei dem keine Atmung mehr feststellbar war.

Im Haus konnte ein 23-Jähriger im Bett liegend vorgefunden werden, bei dem keine Atmung mehr feststellbar war.

Polizeibeamte wurden am späten Vormittag des 2. August 2026 nach einem Notruf wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands zu einem Wohnhaus im Bezirk Kirchdorf (Oberösterreich) alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten befand sich bereits ein Ersthelfer vor dem Wohnhaus, welcher durch eine Ersthelfer-App über den Notfall informiert wurde.

23-Jähriger erfolgreich reanimiert

Im Haus konnte ein 23-Jähriger im Bett liegend vorgefunden werden, bei dem keine Atmung mehr feststellbar war. Die Beamten begannen im Zusammenwirken mit dem Ersthelfer sofort mit der Reanimation. Die Rettung und der Notarzt übernahmen die Reanimationsmaßnahmen nach ihrem Eintreffen und konnten den 23-Jährigen schlussendlich stabilisieren. Der 23-Jährige wurde anschließend von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.