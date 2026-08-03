Großalarm um vermisste 21-Jährige: Stunden später folgt die Überraschung

Ihr Fahrrad stand verlassen nahe der Traun, von einer 21-Jährigen fehlte jede Spur: 97 Einsatzkräfte starteten in Bad Ischl eine große Suche. Stunden später nahm der Fall eine überraschende Wendung.

Große Sorge um eine 21-Jährige aus dem Bezirk Gmunden: Nachdem ihr Fahrrad nahe der Traun gefunden worden war und von der jungen Frau jede Spur fehlte, rückten am Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte in Bad Ischl zur Suche aus.

Fahrrad nahe der Traun entdeckt

Die Mutter der 21-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht, nachdem ihre Tochter nach der Arbeit nach Hause gekommen war, sich umgezogen hatte und anschließend nicht mehr auffindbar war. Als das versperrte Fahrrad der jungen Frau an einem Verkehrszeichen in der Nähe der Traun entdeckt wurde, mussten die Einsatzkräfte von einem möglichen Unfall ausgehen.

97 Einsatzkräfte suchen nach 21-Jähriger

Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion. Insgesamt 97 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung beteiligten sich daran. Auch ein Hubschrauber der Flugpolizei, zwei Drohnen und ein Boot kamen zum Einsatz. Kurz nach 3 Uhr bemerkte eine Polizeistreife schließlich ein Auto, das sich dem Abstellort näherte. In dem Wagen saß ausgerechnet die gesuchte 21-Jährige.

Handy nicht dabei

Die junge Frau war wohlauf. Gegenüber den Einsatzkräften erklärte sie, dass sie sich bei einem Freund aufgehalten habe. Ihr Handy hatte sie nicht mitgenommen, weshalb ihre Angehörigen sie nicht erreichen konnten. Die große Suchaktion konnte daraufhin beendet werden.