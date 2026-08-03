Am Vortag Führerschein verloren: Alkolenker rast mit 190 km/h davon

Erst am Vortag war sein Führerschein wegen Alkohol am Steuer vorläufig weg – doch das hielt einen 41-Jährigen offenbar nicht auf. Mit bis zu 190 km/h flüchtete er vor der Polizei. Die Fahrt endete im Tunnel.

Eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeistreifen hat am Sonntagnachmittag im Bezirk Freistadt ein abruptes Ende genommen. Ein 41-jähriger Linzer soll mit bis zu 190 km/h vor der Polizei geflüchtet sein – obwohl ihm erst einen Tag zuvor der Führerschein wegen einer Alkoholfahrt vorläufig abgenommen worden war.

Blaulicht und Folgetonhorn ignoriert

Eine Polizeistreife bemerkte den Wagen des 41-Jährigen im Freistädter Stadtgebiet auf der B125 in Richtung S10. Die Beamten versuchten, ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bewegen. Der Mann ignorierte laut Polizei jedoch sämtliche Anhalteversuche und raste weiter. Über die S10 ging die Flucht in Richtung Linz. Insgesamt drei Polizeistreifen versuchten, den 41-Jährigen zu stoppen. Dieser soll mit bis zu 190 km/h unterwegs gewesen sein, immer wieder die Fahrstreifen gewechselt sowie scheinbar grundlos gebremst und beschleunigt haben. Dabei habe er auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Flucht endet im Tunnel

Selbst eine zwischenzeitlich veranlasste Sperre des Götschka-Tunnels hielt den Mann nicht auf. Erst am Ende des Tunnels war Schluss: Der 41-Jährige kollidierte mit der Tunnelwand und kam zum Stillstand. Die Polizisten konnten ihn unverletzt aus dem Fahrzeug holen und festnehmen. Ein anschließender Alkotest ergab 1,26 Promille. Zudem gab der Mann gegenüber den Beamten an, Medikamente eingenommen zu haben. Er wird angezeigt.