Oberösterreicherin wird zur Lebensretterin: „Ein schönes Gefühl“

Ein starkes Zeichen der Hilfsbereitschaft kommt aus Oberösterreich: Die 24-jährige Lea aus St. Pantaleon (OÖ) hat Stammzellen gespendet und damit einem jungen Mann aus Nordeuropa neue Hoffnung auf Genesung geschenkt. Wie die Initiative „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ mitteilt, ist Lea damit die 837. Stammzellspenderin der Organisation. Die junge Frau hatte sich bereits im Jahr 2021 online ein Typisierungsset nach Hause bestellt und sich unkompliziert als potenzielle Spenderin registrieren lassen. Im Februar folgte schließlich der medizinische Einsatz.

„Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Stolz“

„Im Februar durfte ich Stammzellen spenden. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, einem Menschen neue Hoffnung auf ein Leben schenken zu können“, schildert Lea ihre Erfahrung. Zu wissen, wie dringend diese Hilfe gebraucht werde, habe sie tief berührt. „In diesem Moment spürt man, dass man wirklich etwas Bedeutendes bewirkt – etwas, das weit über einen selbst hinausgeht. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Stolz.“ Seitens der Initiative „Geben für Leben“ zeigt man der 24-jährigen Oberösterreicherin großen Respekt: Mit ihrem Handeln schenke sie Hoffnung und Zuversicht, wofür ihr von Herzen Dank gebühre.