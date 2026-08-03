Irre Verfolgungsjagd! Lenker flüchtete mit über 200 km/h vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h hat sich am Samstagabend auf der A1 und im Raum Sattledt abgespielt. Nach der Flucht eines Autofahrers bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein Polizist stieg aus dem Auto aus und forderte den Lenker mit gezogener Waffe auf, auszusteigen. Jedoch stieg der Lenker wieder aufs Gas und fuhr in Richtung Ortsgebiet Sattledt.

Ein Polizist stieg aus dem Auto aus und forderte den Lenker mit gezogener Waffe auf, auszusteigen. Jedoch stieg der Lenker wieder aufs Gas und fuhr in Richtung Ortsgebiet Sattledt.

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich am Samstagabend auf der Westautobahn (A1) und im Raum Sattledt (Oberösterreich) ereignet. Ein Autofahrer entzog sich einer Polizeikontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Flucht mit über 200 km/h

Eine Streife der Fremden- und Grenzpolizei wollte das Fahrzeug gegen 22 Uhr kontrollieren, nachdem festgestellt worden war, dass dem Zulassungsbesitzer die Lenkberechtigung entzogen worden war. Zunächst folgte der Lenker den Anweisungen der Beamten, beschleunigte bei der Autobahnabfahrt Eberstalzell jedoch plötzlich und flüchtete in Richtung Wien. Während der Verfolgung erreichte das Fahrzeug laut Polizeiangaben Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h. Später setzte der Fahrer seine Flucht über die B122 durch das Ortsgebiet von Sattledt fort.

Kollision mit Streifenwagen: Polizei zückt Waffe

Im Ortsgebiet versuchte der Lenker nach einem Wendemanöver zu flüchten. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem nachfahrenden Streifenwagen. Ein Polizist stieg aus dem Auto aus und forderte den Lenker mit gezogener Waffe auf, auszusteigen. Jedoch stieg der Lenker wieder aufs Gas und fuhr in Richtung Ortsgebiet Sattledt. Bei der neuerlichen Nachfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 120 Km/h im Ortsgebiet festgestellt. An der Kreuzung B122 mit der B138 verloren die Polizisten das Fahrzeug aus den Augen.

Polizei bittet um Hinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 24-jähriger Mann aus Linz als mutmaßlicher Lenker ausgeforscht. Er bestreitet jedoch die Vorwürfe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können.