Schwerer Arbeitsunfall: Dachdecker stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Ein 33-jähriger Dachdecker ist am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Perg rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde verletzt und ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am 3. August 2026 gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Schwertberg (Oberösterreich). Ein 33-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Perg tauschte mit seinen Arbeitskollegen Dachplatten auf dem Dach einer Produktionshalle aus. Beim Festziehen einer Schraube verlor er das Gleichgewicht und aus rund fünf Metern Höhe auf den Hallenboden. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.