Drogen, Pfefferspray und Verkehrsverstöße: Polizei kontrolliert Linzer Innenstadt

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Linzer Innenstadt nahm die Polizei zahlreiche Personen und Fahrzeuge ins Visier. Die Bilanz: mehrere Anzeigen, Sicherstellungen und Dutzende Identitätsfeststellungen.

Am Montag, 3. August 2026, führte die Polizei in der Linzer Innenstadt ein umfangreiches Planquadrat durch. Die Kontrollen fanden am Nachmittag und Abend in mehreren Bereichen statt, darunter der Volksgarten, der Schillerpark, die südliche Landstraße sowie der Hessenpark. Mit den verstärkten Maßnahmen wollten die Einsatzkräfte die Situation in den stark frequentierten Bereichen kontrollieren und mögliche Verstöße feststellen.

Mehrere Anzeigen wegen Drogen und Verstößen

Im Zuge der Kontrollen stellten die Polizisten mehrere Übertretungen fest. Insgesamt wurden drei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Zudem konnten geringe Mengen an Suchtmitteln sichergestellt werden. Auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz wurde angezeigt. Bei einer Person wurde außerdem ein Pfefferspray sichergestellt.

Zahlreiche Personen überprüft

Die Einsatzkräfte führten insgesamt 75 Identitätsfeststellungen durch. Zusätzlich wurden acht Aufenthaltsermittlungen für die Justizbehörden durchgeführt. Auch im Verkehrsbereich gab es mehrere Beanstandungen: Vier Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen wurden aufgenommen, in einem Fall erfolgte eine Vorführung zur Landesregierung. Zudem wurde ein Kennzeichen abgenommen.

Weitere Verstöße festgestellt

Neben den strafrechtlichen und verkehrsrechtlichen Verstößen wurden zwei Anzeigen nach dem Meldegesetz sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot in einem Park erstattet. Darüber hinaus verhängte die Polizei vier Organmandate. Die Beamten ziehen nach dem Einsatz eine umfassende Bilanz der durchgeführten Kontrollen in der Linzer Innenstadt.