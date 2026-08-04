36-Jähriger macht Schockfund am Grundstück seiner Großmutter

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Dienstag im Bezirk Wels-Land einen Einsatz des Entschärfungsdienstes ausgelöst. Auf einem Privatgrundstück wurden zwei Handgranaten entdeckt und anschließend sichergestellt.

Ein 36-Jähriger meldete am Nachmittag des 4. August 2026 via Notruf, dass er am Grundstück seiner Großmutter im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) zwei Handgranaten gefunden habe. Der 36-Jährige hatte die Granaten beim Herausreißen der Holzdielen im Boden des Gartenhauses entdeckt. Nach Begutachtung des Sprengstoffkundigen Organs (SKO) verständigte dieser den Entschärfungsdienst des BMI. Dieser sicherte die Granaten und transportierte sie ab. Die Herkunft der Handgranaten ist unbekannt.