19-Jähriger stürzt 40 Meter bei Bergtour ab

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag bei einer Bergtour im Höllengebirge rund 40 Meter abgestürzt. Der Verletzte konnte noch selbst einen Notruf absetzen und wurde per Rettungshubschrauber geborgen.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stürzte am Vormittag des 4. August 2026 bei einer Bergtour am Spielberg im Gemeindegebiet von Neukirchen ab und verletzte sich. Der Mann suchte sich eine Tour aus einer Wander-App raus, welche vom Taferlklaussee über den Spielberg zum Brunnkogel im Höllengebirge ging. Die schwierige Tour ist nicht markiert und wird kaum beziehungsweise gar nicht begangen.

19-Jähriger stürzte 40 Meter ab

Als der 19-Jährige im Bereich des Spielbergs einen schroffen Felsvorbau raufkletterte, bemerkte er, dass das Gelände zu herausfordernd war und kehrte wieder um. Dabei brach ihm ein Griff aus und er stürzte ca. 40 Meter weit ab. Er blieb verletzt liegen und konnte trotz schlechter Netzverbindung einen Notruf absetzten und seine ungefähre Position bekannt geben. Der Notarzthubschrauber konnte den Verletzten nach kurzer Suche entdecken und führte eine Taurettung durch. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen.