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Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Ein 18-jähriger Linzer wurde Richtung Steyregg mit 186 statt erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt.
Linz
06/08/2026
86 km/h zu schnell

Mit 186 km/h im 100er: 18-Jähriger ist Führerschein los

Auf dem Weg von der B3 Richtung Steyregg ist ein 18-Jähriger aus Linz kurz nach Mitternacht mit 186 km/h im 100er-Bereich gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Der junge Lenker fuhr am Donnerstag, dem 6. August, gegen 0.25 Uhr von der B3 Richtung Steyregg (Oberösterreich). „Dabei wurde der junge Lenker von einer Streife im 100er-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h gemessen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Für den 18-Jährigen endete die Fahrt noch in der Nacht. „Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, heißt es von der Polizei.

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