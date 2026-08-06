Mit 186 km/h im 100er: 18-Jähriger ist Führerschein los

Auf dem Weg von der B3 Richtung Steyregg ist ein 18-Jähriger aus Linz kurz nach Mitternacht mit 186 km/h im 100er-Bereich gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.

Ein 18-jähriger Linzer wurde Richtung Steyregg mit 186 statt erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt.

Ein 18-jähriger Linzer wurde Richtung Steyregg mit 186 statt erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt.

Der junge Lenker fuhr am Donnerstag, dem 6. August, gegen 0.25 Uhr von der B3 Richtung Steyregg (Oberösterreich). „Dabei wurde der junge Lenker von einer Streife im 100er-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h gemessen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Für den 18-Jährigen endete die Fahrt noch in der Nacht. „Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, heißt es von der Polizei.