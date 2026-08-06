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Mit 186 km/h im 100er: 18-Jähriger ist Führerschein los
Auf dem Weg von der B3 Richtung Steyregg ist ein 18-Jähriger aus Linz kurz nach Mitternacht mit 186 km/h im 100er-Bereich gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.
Der junge Lenker fuhr am Donnerstag, dem 6. August, gegen 0.25 Uhr von der B3 Richtung Steyregg (Oberösterreich). „Dabei wurde der junge Lenker von einer Streife im 100er-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 186 km/h gemessen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Für den 18-Jährigen endete die Fahrt noch in der Nacht. „Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, heißt es von der Polizei.
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