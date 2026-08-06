Anrainerin beobachtet Aufbruchversuche: Zwei Festnahmen

In Walding im Bezirk Urfahr-Umgebung beobachtete eine Anrainerin zwei Männer, die mehrmals Fahrradschlösser aufzubrechen versucht haben sollen. Wenig später nahm die Polizei zwei Verdächtige fest.

Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei in Walding zwei Männer fest. Im Rucksack eines Verdächtigen wurden ein Bolzenschneider und weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Nach kurzer Fahndung nahm die Polizei in Walding zwei Männer fest. Im Rucksack eines Verdächtigen wurden ein Bolzenschneider und weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Am Mittwoch, dem 5. August 2026, machte eine Anrainerin gegen 21.15 Uhr eine verdächtige Beobachtung. Im Bereich eines Mehrparteienhauses und des Bahnhofes in Walding sah sie zwei ihr unbekannte Männer. Diese sollen mehrmals versucht haben, Fahrradschlösser aufzubrechen. Daraufhin wählte die Frau den Notruf.

Kurze Fahndung

Nach der Meldung leitete die Polizei eine Fahndung ein. Schon nach kurzer Zeit hielten die Beamten zwei Männer an. Beide passten laut Polizei auf die von der Anrainerin abgegebene Personenbeschreibung. Anschließend wurden die Verdächtigen kontrolliert.

Werkzeug gefunden

Bei den angehaltenen Männern handelte es sich um zwei rumänische Staatsbürger. Sie sind 41 und 44 Jahre alt. Im Rucksack eines der Verdächtigen fanden die Polizisten einen Bolzenschneider. Außerdem wurde weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt. Für die beiden Verdächtigen endete der Einsatz mit einer Festnahme. „Die Männer wurden festgenommen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.