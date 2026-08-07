Bub in Wels in Auto eingesperrt: Rettung schlägt Scheibe ein

In Wels war ein knapp dreijähriger Bub am Freitagnachmittag in einem versperrten Auto eingeschlossen. Nach rund 15 Minuten schwitzte das Kind bereits stark. Die Rettung schlug schließlich eine Scheibe ein.

Ein knapp dreijähriger Bub war in Wels in einem versperrten Auto eingeschlossen. Weil er bereits stark schwitzte, schlug die Rettung nach Zustimmung der Mutter eine Scheibe ein und befreite das Kind.

Ein knapp dreijähriger Bub war in Wels in einem versperrten Auto eingeschlossen. Weil er bereits stark schwitzte, schlug die Rettung nach Zustimmung der Mutter eine Scheibe ein und befreite das Kind.

Am Freitag, dem 7. August 2026, wurde eine Polizeistreife gegen 16.15 Uhr zu einem Parkplatz in der Ginzkeystraße in Wels gerufen. Dort war ein knapp dreijähriger Bub in einem Auto eingeschlossen. Rettung und Feuerwehr waren bereits vor Ort. Die 35-jährige Mutter aus dem Bezirk Gmunden schilderte der Polizei, dass sich ihr Sohn und ihre Handtasche auf der Rückbank befunden hätten. In der Handtasche lag auch der Fahrzeugschlüssel.

Auto versperrt sich

Beim Aussteigen hatte die Tochter laut Polizei die Fahrzeugtür von außen geschlossen. Daraufhin versperrte sich das Auto selbstständig. Einen Reserveschlüssel hatte die Mutter nicht dabei. Der Bub konnte daher nicht sofort aus dem Fahrzeug geholt werden. Die Einsatzkräfte mussten eine andere Möglichkeit finden, um zu ihm zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt war der knapp Dreijährige bereits seit rund 15 Minuten im Auto. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich „schwitzte er bereits erheblich“. Die Mutter stimmte deshalb ausdrücklich zu, dass die Einsatzkräfte eine Scheibe des Autos einschlagen. Das Team der Rettung öffnete auf diese Weise das Fahrzeug und konnte den Buben befreien.

Zur Kontrolle ins Spital eingeliefert

Nach seiner Befreiung wurde der Bub von der Rettung erstversorgt. Er war laut Polizei wohlauf. Zur Kontrolle wurde er dennoch ins Krankenhaus gebracht. Danach wurden die Mutter und ihre beiden Kinder von einer Freundin der 35-Jährigen nach Hause gefahren.