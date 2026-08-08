„Explosionsgefahr“: Schon wieder Sprengstoff beim Nussensee gefunden

Der ausgetrocknete Nussensee in Bad Ischl sorgt erneut für einen gefährlichen Fund: Ein 44-Jähriger entdeckte am Freitag vier Blöcke mit insgesamt acht Kilogramm TNT. Der Sprengstoff wurde vom Entschärfungsdienst vernichtet.

Der derzeit ausgetrocknete Nussensee im Gemeindegebiet von Bad Ischl in Oberösterreich hat erneut einen brisanten Fund ans Tageslicht gebracht. Am Nachmittag des 7. August entdeckte ein 44-jähriger Mann aus Tirol Sprengstoff und meldete den Fund bei der Polizeiinspektion Bad Ischl. Der Fund wurde gegen 16.15 Uhr angezeigt. Bei den verdächtigen Gegenständen handelte es sich um insgesamt acht Kilogramm TNT, aufgeteilt auf vier Blöcke.

Sprengstoff sichergestellt

Die Polizei stellte den Sprengstoff sicher und zog den Entschärfungsdienst hinzu. Die gefährlichen Gegenstände wurden schließlich fachgerecht vernichtet. Der Fund kommt nur wenige Wochen nach einer groß angelegten Suche nach möglichen Kriegsrelikten im Bereich des Nussensees. Ende Juli hatten der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres und die Polizei dort den Uferbereich sowie einen angrenzenden Wanderweg nach Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht. Damals wurden unter anderem Zünder, Granaten und Infanteriemunition entdeckt. Nach Abschluss der Suchaktion war zunächst keine weitere akute Gefahr festgestellt worden. 5 Minuten berichtete: Kriegsrelikte am Nussensee: Platzverbot nach Munitionsfund wieder aufgehoben.

Polizei warnt: „Es besteht Explosionsgefahr“

Der neuerliche TNT-Fund zeigt jedoch, dass im Bereich des mittlerweile weitgehend ausgetrockneten Sees weiterhin gefährliche Gegenstände liegen können. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung: Wer erneut verdächtige Gegenstände entdeckt, soll sofort die Polizei verständigen und diese keinesfalls berühren oder bewegen. „Es besteht Explosionsgefahr!“, betont die Polizei.