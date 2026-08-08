Mann (71) verletzt: Wohnhaus in Oberösterreich brannte lichterloh

Ein 71-Jähriger entdeckte in der Nacht auf Freitag Flammen im Obergeschoss seines Hauses in Gschwandt (Bezirk Gmunden). Er versuchte zunächst selbst, das Feuer zu bekämpfen. Der Oberösterreicher wurde dabei verletzt.

Gegen 2 Uhr wurde ein 71-Jähriger in seinem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Gschwandt auf den Brand aufmerksam. Im oberen Stockwerk war Feuer ausgebrochen. Der Mann weckte sofort seine anwesende Ehefrau und griff selbst zu einem Feuerlöscher, um die Flammen einzudämmen. Währenddessen setzte seine Frau den Notruf ab und alarmierte die Feuerwehr.

Rund 50 Einsatzkräfte vor Ort

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten daraufhin zum brennenden Wohnhaus aus. Insgesamt standen rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Trotz des raschen Eingreifens konnte ein erheblicher Schaden nicht verhindert werden. Das gesamte Obergeschoss sowie der Dachboden und der Dachstuhl wurden durch die Flammen und die Löscharbeiten schwer beschädigt. Auch im Erdgeschoss entstand großer Sachschaden. Der 71-Jährige zog sich bei seinem eigenen Löschversuch Verbrennungen unbestimmten Grades zu. Er musste zur Behandlung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.

Saunaofen als mögliche Ursache

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden vom Landeskriminalamt übernommen. Bei der Untersuchung des Brandortes gemeinsam mit einem Sachverständigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Auslöser. Demnach kommt ein eingeschalteter Saunaofen als wahrscheinliche Brandursache infrage. Für eine vollständige Klärung sind allerdings noch weitere technische Untersuchungen im Labor erforderlich. Die Ermittlungen zur genauen Brandentstehung laufen daher weiter.