Einen Tag später entdeckt: Vermisster 33-Jähriger tot im Unfallauto

Tragischer Unfall im Bezirk Eferding: Ein 33-Jähriger kam in Aschach an der Donau von der Fahrbahn ab. Sein verunfalltes Auto wurde erst einen Tag später nahe dem Sportplatz entdeckt.

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding kam bei einem Verkehrsunfall in Aschach an der Donau ums Leben. Sein Wagen blieb hinter einem Erdhügel liegen und wurde erst einen Tag später von einer Radfahrerin entdeckt.

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding kam bei einem Verkehrsunfall in Aschach an der Donau ums Leben. Sein Wagen blieb hinter einem Erdhügel liegen und wurde erst einen Tag später von einer Radfahrerin entdeckt.

Erst am Samstag, dem 8. August, wurde der Unfall entdeckt. Gegen 10.35 Uhr bemerkte eine Radfahrerin ein verunfalltes Fahrzeug in der Nähe des Sportplatzes in Aschach an der Donau (Oberösterreich). Sie verständigte daraufhin die Polizei. Polizisten fuhren zum Unfallort und fanden im Wrack die Leiche eines Mannes.

33-Jähriger tot

Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 33-Jährigen aus dem Bezirk Eferding. Der tödliche Unfall dürfte sich bereits am Morgen des 7. August ereignet haben. Damit lag das Fahrzeug rund einen Tag lang an der Unfallstelle, bevor es von der Radfahrerin bemerkt wurde. Die Polizei untersuchte anschließend die Spuren am Unfallort.

Keine Fremdeinwirkung

Nach der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der 33-Jährige ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen war. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich erklärt dazu: „Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Erdhügel geprallt war.“ Nach dem Aufprall überschlug sich sein Wagen mehrmals. Schließlich kam das Fahrzeug hinter dem Erdhügel zum Stillstand.

Bereits vermisst

Noch bevor das Unfallauto gefunden wurde, wurde der 33-Jährige bereits als vermisst gemeldet. Sein Onkel hatte ihn am Morgen des 7. August als abgängig gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt war der Unfall laut den Angaben der Polizei bereits am selben Morgen passiert. Erst die Entdeckung durch die Radfahrerin am folgenden Tag führte die Einsatzkräfte schließlich zum verunglückten Fahrzeug.