Beim Radfahren: Bub (11) bei Kollision mit Auto verletzt

In St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein elfjähriger Radfahrer kollidierte mit dem Auto einer 48-Jährigen und wurde verletzt ins Kepler Uniklinikum gebracht.

Ein elfjähriger Radfahrer kollidiert in St. Georgen an der Gusen in einer Kurve mit einem Auto, stürzt und muss verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein elfjähriger Radfahrer kollidiert in St. Georgen an der Gusen in einer Kurve mit einem Auto, stürzt und muss verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 8. August 2026, gegen 10.40 Uhr im Gemeindegebiet von St. Georgen an der Gusen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, war eine 48-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Perg auf der Dahabergstraße in Richtung Katsdorf unterwegs. Ihr kam ein elfjähriger Radfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung entgegen. „In die Gegenrichtung bergab fuhr ein Elfjähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Fahrrad“, heißt es von der Polizei.

Kollision in Kurve

Dann kam es in einer Kurve zur Kollision. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich schildert den Unfallhergang so: „In einer Rechtskurve aus Sicht des Burschen kam es zur Streifkollision, woraufhin dieser stürzte.“ Weitere Angaben zum genauen Ablauf des Zusammenstoßes wurden nicht gemacht. Der Bub wurde bei dem Unfall verletzt. „Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.