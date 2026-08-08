Motorradunfall bei Bad Ischl: Drei Menschen verletzt

Bei einem Motorradunfall in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Der Unfall passierte auf der Weißenbachtalstraße.

Ein Sturz auf der Weißenbachtalstraße löste eine Kollision zweier Motorräder aus - drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Ein Sturz auf der Weißenbachtalstraße löste eine Kollision zweier Motorräder aus - drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Gegen 14 Uhr war ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden am Samstag, dem 8. August 2026, mit seinem Motorrad in Richtung Attersee (Oberösterreich) unterwegs. Auf Höhe der Kapelle „Maria Klamm“ kam er in einer Rechtskurve zu Sturz. Anschließend schlitterte er auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der 25-Jährige mit einem entgegenkommenden Motorrad. Dieses wurde von einem 49-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gelenkt. Auch er kam durch den Zusammenstoß zu Sturz. Seine 50-jährige Beifahrerin stürzte ebenfalls.

Zwei Schwerverletzte

Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der 49-jährige Motorradlenker und seine 50-jährige Beifahrerin wurden jeweils schwer verletzt. Damit wurden bei dem Unfall insgesamt drei Personen verletzt. Nach dem Unfall wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Sie kamen laut Landespolizeidirektion Oberösterreich in die Krankenhäuser nach Bad Ischl, Vöcklabruck und Wels.