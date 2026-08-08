Flucht vor Polizei: Welser (63) stellt sich quer und stoppt flüchtenden Lenker

Ein 63-jähriger Welser erkennt eine gefährliche Situation im Straßenverkehr und stellt sein Auto so quer, dass ein flüchtender Lenker nicht mehr weiterkommt. Kurz darauf greift die Polizei ein.

Ein 63-jähriger Welser half am Samstag bei der Anhaltung eines flüchtenden Autofahrers. Er stellte seinen Wagen quer und versperrte dem 22-Jährigen damit den Weg.

Ein 63-jähriger Welser half am Samstag bei der Anhaltung eines flüchtenden Autofahrers. Er stellte seinen Wagen quer und versperrte dem 22-Jährigen damit den Weg.

Ein Motorradpolizist bemerkte am Samstag, dem 8. August, gegen 12.45 Uhr einen Wagen auf der Billrothstraße in Wels. Das Auto war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Vogelweiderstraße verringerte der Lenker kurz sein Tempo. Danach fuhr er mit laut quietschenden Reifen weiter. Die Haltezeichen des Polizisten ignorierte er.

Entgegen der Einbahn

An der Kreuzung mit dem Heimstättenring bog der Autofahrer links ab und fuhr entgegen der Einbahn weiter. Genau dort war ein 63-jähriger Welser in die richtige Richtung unterwegs. Er erkannte die Situation und reagierte. Der Mann stellte sein Auto so quer, dass der flüchtende Lenker nicht mehr vorbeikam. Damit war die Fahrt vorerst gestoppt.

Auto quer gestellt

Der 22-Jährige versuchte laut Polizei dennoch, an dem Wagen vorbeizukommen. Dafür wollte er auch den Gehsteig nutzen und fuhr mehrmals vor und zurück. Der 63-Jährige hielt ihm weiterhin den Weg versperrt. Inzwischen stellte der Motorradpolizist sein Motorrad unmittelbar hinter dem Auto des Flüchtenden ab. Damit konnte der Lenker auch nach hinten nicht mehr wegfahren.

Polizist greift ein

Der Polizist öffnete schließlich die Fahrertür und holte den 22-jährigen Welser aus seinem Pkw. Gegenüber dem Beamten gab der Mann an, dass ihm sein Führerschein bereits vor einigen Monaten abgenommen worden war. Grund dafür sei eine Fahrt unter Suchtgifteinfluss gewesen. Auch am Samstag zeigte der 22-Jährige laut Polizei eindeutige Symptome und gab an, Kokain konsumiert zu haben.

Mehrere Anzeigen

Eine ärztliche Untersuchung verweigerte der 22-Jährige allerdings. Welche Folgen die Fahrt nun genau für ihn hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Fest steht laut Landespolizeidirektion Oberösterreich, dass der Welser mehrfach angezeigt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 06:39 Uhr aktualisiert