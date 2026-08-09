Bergtour in Oberösterreich: Zehnjährige kann nicht mehr weiter

Eine tschechische Familie geriet am Samstagabend nach einer Tour am Großen Donnerkogel (Bezirk Gmunden) in Bergnot. Weil sich die zehnjährige Tochter zunehmend erschöpfte, musste schließlich die Flugpolizei ausrücken.

Eine tschechische Familie musste am Samstagabend nach einer Bergtour am Großen Donnerkogel aus einer schwierigen Situation gerettet werden. Neben einem 44-jährigen Vater und dessen 39-jähriger Freundin war auch die zehnjährige Tochter dabei. Die drei waren gegen 11 Uhr zum Einstieg des beliebten Klettersteigs aufgebrochen. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, machten sie sich über den markierten Normalweg wieder auf den Abstieg.

Familie gerät auf falschen Weg

Auf etwa 2.000 Metern Seehöhe kam es jedoch zu einer folgenschweren Verwechslung. An einer Wegkreuzung schlug die Familie irrtümlich den Weg in Richtung Strichkogel ein. Im Laufe des Abstiegs wurde die zehnjährige Tochter zunehmend erschöpft. Gegen 18.30 Uhr setzte die Familie deshalb erstmals einen Notruf ab. Nach einem Gespräch mit der Alpinpolizei wollten die drei zunächst versuchen, den Abstieg aus eigener Kraft fortzusetzen.

Flugpolizei bringt Familie sicher ins Tal

Der Zustand des Mädchens verschlechterte sich jedoch weiter. Um 19:15 Uhr alarmierte die Familie erneut die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde die Flugpolizei zur Rettung eingesetzt. Die drei Familienmitglieder konnten mit dem Polizeihubschrauber aus dem Gelände ausgeflogen und sicher ins Tal gebracht werden. Alle drei blieben unverletzt.