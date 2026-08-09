„Ihr könnt mich gern haben!“: Betrunkener Radfahrer wird gleich zweimal erwischt

Ein 65-jähriger Welser sorgte am Samstagabend gleich zweimal für einen Polizeieinsatz. Trotz einer Kontrolle wegen Alkohols stieg der Mann wenig später erneut auf sein Fahrrad.

Betrunkener 65-Jähriger fährt einfach wieder los, obwohl er bereits alkoholisiert von der Polizei in Wels gestoppt wurde.

Betrunkener 65-Jähriger fährt einfach wieder los, obwohl er bereits alkoholisiert von der Polizei in Wels gestoppt wurde.

Gegen 22.15 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Radfahrer aufmerksam, der ohne Beleuchtung auf der Hessenstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 65-jährige Welser zudem alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab 1,06 Promille. Nach der Aufnahme der Daten erklärten die Polizisten dem Mann, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen dürfe. Der 65-Jährige reagierte ungehalten, schob sein Fahrrad anschließend jedoch zunächst weg.

Kurz darauf wieder auf Fahrrad erwischt

Lange hielt sich der Mann offenbar nicht an die Anweisung der Polizei. Nur kurze Zeit später entdeckten die Beamten ihn erneut – diesmal am Kaiser-Josef-Platz. Der 65-Jährige saß wieder auf seinem Fahrrad und fuhr in Richtung Osten. Bei der neuerlichen Kontrolle zeigte sich der Welser erneut aggressiv und versuchte laut Polizei sogar, sein Fahrrad in Richtung des Polizeifahrzeugs zu stoßen.

Alkoholtest verweigert

Die Beamten forderten den Mann erneut zu einem Alkotest auf. Dieser verweigerte die Untersuchung mit den Worten: „Ihr könnt mich gern haben!“ Um zu verhindern, dass der 65-Jährige erneut mit dem Fahrrad davonfuhr, sicherten die Polizisten das Rad kurzerhand mit einem Schloss. Der Mann wird wegen der entsprechenden Übertretungen angezeigt.