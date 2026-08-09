Telefonische Drohung: Festival in Oberösterreich wird geräumt

Eine telefonische Drohung hat am Samstagabend zur Räumung eines Festivals im Bezirk Ried in Oberösterreich geführt. Rund 3.000 Besucher mussten das Gelände verlassen.

Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte am Samstagabend eine telefonische Drohung bei einem Festival im Bezirk Ried. Gegen 21.40 Uhr gingen beim Veranstalter mehrere Anrufe ein, in denen eine Drohung ausgesprochen wurde. Der Veranstalter verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Gemeinsam mit den Einsatzkräften wurde die Räumung des Festivalgeländes organisiert.

3.000 Besucher verlassen Gelände

Die Evakuierung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Innerhalb von rund 20 Minuten hatten alle etwa 3.000 Besucher das Gelände verlassen. Währenddessen durchsuchten Spezialkräfte das Areal nach möglichen verdächtigen Gegenständen. Bei der Durchsuchung wurde jedoch nichts Verdächtiges entdeckt.

Festivalbetrieb nicht wieder aufgenommen

Trotz des unauffälligen Ergebnisses wurde der Festivalbetrieb in dieser Nacht nicht mehr aufgenommen. Gegen 1.45 Uhr war die Entscheidung gefallen, die Veranstaltung nicht fortzusetzen. Die Hintergründe der telefonischen Drohung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei arbeitet an der Klärung des Vorfalls.