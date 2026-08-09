Plötzlich Kühlflüssigkeit im Auto: 36-Jährige macht unglaubliche Entdeckung

Eine 36-Jährige bemerkte während der Fahrt plötzlich ein Problem mit ihrem Auto. Bei einer Kontrolle des Wagens machte sie anschließend eine ungewöhnliche Entdeckung und alarmierte die Polizei.

Zunächst deutete für eine 36-Jährige aus dem Bezirk Ried offenbar nichts auf einen ungewöhnlichen Vorfall hin. Am Freitagabend, 7. August, stellte sie während der Fahrt fest, dass Kühlflüssigkeit aus ihrem Auto austrat. Die Frau, die gemeinsam mit einer 16-jährigen Fahrschülerin unterwegs war, hielt daraufhin an und sah sich den Wagen genauer an. Dabei entdeckte sie ein Einschussloch. Gegen 19 Uhr verständigte sie deshalb die Polizei.

Polizei sucht nach Spuren

Die Beamten nahmen den ungewöhnlichen Hinweis ernst und suchten jene Strecke ab, die die beiden zuvor mit dem Auto zurückgelegt hatten. Doch zunächst fehlte jede Spur: Im Bereich der Fahrstrecke konnten die Polizisten keine Hinweise auf eine Schussabgabe feststellen. Damit blieb zunächst unklar, wie das Einschussloch in den Wagen gelangt war.

Schüsse bei jagdlicher Nachsuche

Erst die weiteren Ermittlungen brachten schließlich eine mögliche Erklärung. Bereits im Laufe des Tages hatte es im Bereich des Wohnortes der Autobesitzerin eine jagdliche Nachsuche nach einem Rehbock gegeben. Dabei sollen mehrere Schüsse abgegeben worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei auch in Richtung des abgestellten Autos geschossen. Ob das Einschussloch tatsächlich im Zuge dieser Nachsuche entstanden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.