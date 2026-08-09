Freudentränen: Anna (84) konnte Hochzeit ihrer Enkelin miterleben

Die 84-jährige Anna durfte nach einer Fußamputation bei der Hochzeit ihrer geliebten Enkelin dabei sein. Möglich machte das der Verein -Rollende Engel-, der ihr diesen Wunsch erfüllte.

Der Alltag der 84-jährigen Anna wird immer beschwerlicher. Erst musste ihr rechter Fuß amputiert werden, seither tut auch ihr linker Fuß zunehmend mehr weh. Dazu kommt eine Herzschwäche. Daher lebt sie in einem Pflegeheim in Niederösterreich, in dem sie rund um die Uhr betreut wird. Doch trotz all ihrer Schmerzen, trotz der Krankheit und Einschränkungen gab es etwas, das ihr Hoffnung und Freude schenkte, wie der Verein -Rollende Engel- weiß: „Ihre geliebte Enkelin würde bald heiraten.“

Hochzeit außerhalb des Pflegeheims als enormer Aufwand

Dementsprechend hatte sie nur einen Wunsch: an diesem besonderen Tag mit dabei zu sein. Und zwar nicht einfach nur irgendwie, sie wollte als stolze Oma mit dabei sein und sehen, wie ihre Enkelin ihrem geliebten Menschen das Ja-Wort gibt. Aber: Eine Hochzeit außerhalb des Pflegeheims bedeutete einen enormen Aufwand. Immerhin musste die medizinische und pflegerische Betreuung stets gewährleistet sein, zudem brauchte es einen geeigneten Transport nach Oberösterreich in den Bezirk Steyr. Das war auch der Grund, weshalb sich die Angehörigen an den Verein -Rollende Engel-, der für seine Wunscherfüllungen bekannt ist, wandten.

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

„Man konnte ihr ansehen, wie sehr sie sich auf diesen Moment freute“

Gesagt, getan. Am Hochzeitstag kamen die ehrenamtlichen Wunscherfüller nach Niederösterreich ins Pflegeheim und holten dort ihre Patientin ab. Diese hatte sich für den besonderen Tag ganz besonders herausgeputzt und strahlte trotz ihrer Schmerzen über das ganze Gesicht. „Man konnte ihr ansehen, wie sehr sie sich auf diesen Moment freute“, erinnern sich die Wunscherfüller.

©Verein -Rollende Engel- Mit dem Rollenden Engel ging es zur Hochzeit nach Oberösterreich in den Bezirk Steyr.

„Mitten unter all den Gästen saß Oma Anna“

Die Freude war riesengroß, als man dann bei der Hochzeit ankam. Der Verein -Rollende Engel- beschreibt es folgendermaßen: „Liebevolle Umarmungen. Strahlende Gesichter. Freudentränen. Für einen Moment schien alles andere unwichtig. Die Krankheit, die Schmerzen, die Sorgen. Sie rückten ganz weit in den Hintergrund.“ Dann kam auch noch ihre Enkelin und nahm ihre Oma in den Arm, ehe die Hochzeitszeremonie begann. Eine Stunde lang dauerte es, eine Stunde lang durfte Anna alles miterleben. Bis es offiziell und ihre Enkelin verheiratet war. „Und mitten unter all den Gästen saß Oma Anna. Stolz. Glücklich. Überwältigt“, so die Wunscherfüller weiter.

©Verein -Rollende Engel- Anna durfte bei der Hochzeit ihrer Enkelin dabei sein.

„Ihr seid das Beste, das mir jemals passiert ist“

Am Abend ging es dann schließlich wieder zurück ins Pflegeheim nach Niederösterreich. Und bevor sie sich von ihren Wunscherfüllern verabschiedete, bedankte sie sich bei ihnen. Worte, die den Ehrenamtlichen vom Verein -Rollende Engel- besonders tief ins Herz gingen, wie sie erklären: „Ihr seid das Beste, das mir jemals passiert ist.“