13-Jähriger stürzt bei Klettersteig sechs Meter in Gebirgsbach

Im Reichraminger Hintergebirge ist ein 13-Jähriger aus Steyr bei einer Klettersteigtour mit seinen Eltern sechs bis sieben Meter in einen Bach gestürzt. Der Teenager wurde verletzt und per Hubschrauber gerettet.

Ein 13-Jähriger stürzt am Triftsteig sechs bis sieben Meter in einen Bach. Weil es dort keine Telefonverbindung gibt, setzt sein Vater den Notruf über die Satellitenfunktion seines Handys ab.

Ein 13-Jähriger stürzt am Triftsteig sechs bis sieben Meter in einen Bach. Weil es dort keine Telefonverbindung gibt, setzt sein Vater den Notruf über die Satellitenfunktion seines Handys ab.

Der Unfall passierte am Sonntag, dem 9. August 2026, gegen 13.15 Uhr im Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich). Der 13-Jährige war gemeinsam mit seinen Eltern im Reichraminger Hintergebirge unterwegs. Dort bestieg die Familie den sogenannten Triftsteig. Der Teenager ging zwischen seinen Eltern auf einem schmalen Steig oberhalb eines Baches. In einem Moment war der 13-Jährige kurz ungesichert und wollte sein Klettersteigset gerade wieder in das Stahlseil einhängen. Dabei rutschte er aus und stürzte sechs bis sieben Meter in die Tiefe. Seine Eltern konnten zu ihm absteigen und ihn aus dem Wasser ziehen. Der Jugendliche erlitt laut Landespolizeidirektion Oberösterreich Verletzungen unbestimmten Grades.

Alarm per Satellit

Doch im Unfallgebiet gab es keine Telefonverbindung. Der Vater setzte deshalb über die Satellitenfunktion seines Mobiltelefons einen Alarm ab. Daraufhin machte sich eine Polizeistreife aus Großraming auf die Suche nach der Familie. Gegen 14.45 Uhr fanden die Einsatzkräfte die drei schließlich im schwer zugänglichen Gelände.

Rettung mit Seil

Für den verletzten 13-Jährigen wurde ein Notarzthubschrauber eingesetzt. Der Teenager wurde mittels Seil aus dem Gelände gerettet und anschließend in das Klinikum Steyr geflogen. Auch für seine Eltern führte der Weg sicher zurück aus dem Hintergebirge. Polizisten und die Bergrettung begleiteten sie ins Tal.