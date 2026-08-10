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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Eine Lärmschutzwand sowie ein angrenzendes Feld gerieten an der A1 in Vollbrand.
Westautobahn
10/08/2026
Am Abend

Flammen-Inferno an der A1: Lärmschutzwand in Brand

Am Sonntagabend geriet eine Lärmschutzwand bei St. Florian in Brand. Die Flammen griffen blitzschnell auf ein angrenzendes Feld über – die Löscharbeiten lösten Stau aus.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am Sonntagabend auf der A1 Westautobahn: Gegen 19 Uhr schlugen aufmerksame Autofahrer Alarm, die auf der Richtungsfahrbahn nach Wien im Bereich St. Florian unterwegs waren. Entlang der Autobahn war ein Brand an der Lärmschutzwand ausgebrochen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei zeigte sich: Der betroffene Wandabschnitt sowie rund 200 Quadratmeter der dahinterliegenden landwirtschaftlichen Fläche standen bereits in Vollbrand. „Während der Löscharbeiten kam zu einer erheblichen Staubildung. Die Brandursache wird noch ermittelt“, so in einer aktuellen Aussendung.

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