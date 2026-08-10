Flammen-Inferno an der A1: Lärmschutzwand in Brand

Am Sonntagabend auf der A1 Westautobahn: Gegen 19 Uhr schlugen aufmerksame Autofahrer Alarm, die auf der Richtungsfahrbahn nach Wien im Bereich St. Florian unterwegs waren. Entlang der Autobahn war ein Brand an der Lärmschutzwand ausgebrochen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei zeigte sich: Der betroffene Wandabschnitt sowie rund 200 Quadratmeter der dahinterliegenden landwirtschaftlichen Fläche standen bereits in Vollbrand. „Während der Löscharbeiten kam zu einer erheblichen Staubildung. Die Brandursache wird noch ermittelt“, so in einer aktuellen Aussendung.